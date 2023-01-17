Соответствующее мнение высказал президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, Путин в отчаянии и способен аккумулировать силы для войны, игнорируя потребности населения России.

Обратите внимание Что означают заявления Столтенберга об "решающей фазе войны" и ядерном оружии: анализ ISW

Лидер Литвы заявил о новых угрозах со стороны Путина

Гитанас Науседа подчеркнул, что это специфическая черта тоталитарных режимов, несущих все на алтарь войны.

Путин отдает себе отчет, что он ошибся в своих прогнозах. Он в отчаянии. Это означает, что он может сконцентрировать все усилия и ресурсы своей огромной страны, игнорируя экономические проблемы общества. Это специфическая черта тоталитарных режимов: они могут игнорировать потребности людей и несут все на алтарь войны,

– сказал лидер Литвы.

При этом он подчеркнул, что верит в победу Украины. "Это будет победа не только для Украины, но и всех нас", – добавил Науседа.

Науседа высказался о перспективах членства Украины в НАТО

Литовский президент ответил на вопрос, когда Украина вступит в НАТО. Он отметил, что назвать конкретную дату сложно. По его мнению, на это может уйти несколько лет.

"Украинцы говорят мне: пожалуйста, не говорите нам постоянно о том, что двери в НАТО открыты. Мы не можем их найти", – заявил Науседа.

Путин решил вести войну на истощение