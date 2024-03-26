Данилов переводится на другое направление, – Зеленский в обращении к украинцам

Вечером 26 марта Владимир Зеленский опубликовал традиционное обращение к украинцам. Он отметил 10-ю годовщину создания Национальной гвардии и поблагодарил за работу Алексея Данилова.

В своем обращении к украинцам глава государства особое внимание уделил достижениям отдельных бригад и военнослужащих, которые проявили отвагу и высокий профессионализм в обеспечении безопасности страны. Отдельно Зеленский отметил Центр специального назначения Нацгвардии "Омега".

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Поздравление с 10-й годовщиной создания Нацгвардии

В своем обращении Зеленский отметил солдат и лейтенантов из разных бригад оперативного назначения, а также работников Центра специального назначения Нацгвардии "Омега". Президент выразил глубокую благодарность всем защитникам, которые неустанно работают на благо государства и готовы жертвовать своей жизнью за Украину.

Накануне подписал указ о присвоении звания Герой Украины посмертно командиру 1-го отряда Центра "Омега" полковнику Андрею Приймаченко. Образцово храбрые воины у нашего государства. Гордимся каждым,

– отметил глава государства.

Перезагрузка системы управления

Зеленский также объявил о кадровых изменениях в управлении государством. Александр Литвиненко был назначен новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины; президент отметил, что новый секретарь объединит свой опыт руководства Службой внешней разведки с задачами, стоящими перед Советом нацбезопасности и обороны.

Я благодарен Алексею Данилову за работу на должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление. Об этом позже,

– добавил президент.

Также было объявлено о назначении Олега Иващенко новым руководителем внешней разведки, учитывая его соответствующий опыт.

"В целом ожидаю укрепления стратегических возможностей нашего государства прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства", – резюмировал Зеленский.

Контроль работы в регионах

Президент Украины подчеркнул постоянный контроль над ситуацией в регионах, в частности в Харькове, по ликвидации последствий российских ударов.

Он отметил, что сегодня был представлен соответствующий доклад Премьер-министра Дениса Шмыгаля по этому вопросу.

Украинский лидер выразил благодарность всем, кто работает на местах, без перерыва и круглосуточно, обеспечивая электроснабжение, связь, транспорт и другие основные потребности для людей и предприятий.