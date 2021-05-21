Оно станет аргументом для Конгресса. Такое мнение в эфире высказал народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.

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"Думаю, что наше политическое обращение сможет быть аргументом для тех проукраинских сил в Конгрессе США, которые найдут дополнительные аргументы, чтобы этот вопрос вынести на самый высокий уровень", – отметил Вениславский.

Позиция США – поиск конструктива с Россией

По его словам, последние решения Соединенных Штатов Америки демонстрируют неоднозначность и непоследовательность в их политике.

Это последствия попытки прийти к конструктиву во взаимоотношениях с Россией. Потому что это предшествует встрече Байдена и Путина,

– сказал Вениславский.

Он отметил, что в то же время официальные представители США последовательно выступают за территориальную целостность Украины и за усиление санкций против России.

"Думаю, это такие тактические, дипломатические шаги, которые должны продемонстрировать, что западный мир не полностью отталкивает Россию, а пытается найти какие-то точки соприкосновения", – отметил депутат.

Также он считает, что по результатам тех переговоров, которые состоятся в июне 2021 года наступит некое "отрезвление" высшего руководства США.

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