"Честно" назвал нардепов, которые против лишения мандатов избранников от ОПЗЖ: реакция политсил

В Раде собирали подписи за обращение к спикеру Руслану Стефанчуку о лишении полномочий депутатов от запрещенной ОПЗЖ. Инициативу поддержали почти сотня нардепов.

Обращение предусматривает вынесение этого вопроса в повестку дня ближайшей сессии парламента. Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа" Олега Дунда, инициировавший сбор подписей.

К теме В Раде собирают подписи за лишение мандатов выходцев из ОПЗЖ

Есть 98 подписей из 150 необходимых. Самый большой процент голосов на 2 января дали фракции "Европейской солидарности" и "Голоса".



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"Батькивщина"

Фракция "Батькивщина" почти в полном составе отказалась ставить подписи. Несмотря на это, лидер политсилы Юлия Тимошенко утверждает, что ее партия выступает за лишение мандатов этих депутатов, но любым конституционным способом. Уверяет, что "Батькивщина" поддержит любой конституционный законопроект по этой теме.

Партия "Батькивщина" была и остается главным оппонентом пророссийской "Партии регионов", которая потом скрылась под названием ОПЗЖ...

– говорится в сообщении.

"Слуга народа"

Представители властной фракции "Слуга народа" также не подписали обращение. В частности, Давид Арахамия, его заместители и заместитель спикера парламента Александр Корниенко.

Список, кто не подписал:

Лада Булах Елена Шуляк Андрей Герус Юрий Мысягин Никита Потураев Петр Павловский Евгения Кравчук Сергей Мандий Игорь Фрис Юрий Здебский Николай Тищенко Галина Третьякова Александр Корниенко Даниил Гетманцев Давид Арохамия Александр Литвинов Алексей Жмеренецкий Евгений Брагар Богдан Торохтий Сергей Гривко Андрей Мотовиловец Максим Бужанский Анатолий Гунько Александр Федиенко Александр Воробей Петр Павловский Михаил Радуцкий Сергей Бабак Артем Культенко Павел Халимон Владимир Иванов Павел Фролов Федор Вениславский Александр Мережко Анна Личман Александр Трухин Остапенко Анатолий Артем Ковалев Александр Бакумов Николай Галушко Олег Колев Маргарита Шол Виктория Подгорная

Однако в официальном заявлении партии отметили, что выступают за привлечение к юридической и политической ответственности всех пророссийских политиков, причастных к разжиганию войны. Впрочем, добавляют, что наказание должно быть законным. Лишать мандатов нужно в законные и конституционные методы.

Но мы не готовы поддерживать волюнтаристские и юридически ничтожные инициативы, которые только подыгрывают пророссийским силам, оставляя им шанс на юридическое обжалование и политическую реабилитацию в будущем.

– говорится в заявлении.

Представители "Слуги народа" призвали политиков не спекулировать по чувствительной теме. Решение проблемы требует внесения изменений в Конституцию, что во время военного положения сделать невозможно.

Другие партии

С фракции "За будущее" инициативу не подписали Тарас Батенко, Анатолий Урбанский и Виктор Мялик. Из внефракционных – Виктор Бондарь. Также подписывать отказался представитель "Европейской солидарности" Владимир Вятрович. Однако он пояснил, что Конституция дает основания для лишения мандата нардепов и обращения не изменят этот перечень.