Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

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Уменьшение использования артиллерии россиянами

Удары наших сил по российским арсеналам снизили количество артиллерии, которую применяет оккупант, и это заметно на фронте. Именно поэтому мы нуждаемся в дальнобойных решениях от партнеров – от Америки, от Британии, от Германии; это то, что жизненно необходимо. Чем дальше могут бить имеющиеся у нас ракеты, наши дроны, тем меньше реальной боевой силы будет у России,

– подчеркнул президент.

В то же время Зеленский рассказал, о Ставке, которую он провел в этот день. По слова украинского гаранта, вопросов было несколько – но основное, это защита неба.

"Есть неплохие результаты в укреплении ПВО, и будем наращивать соответствующий опыт. Мы готовим дальнейшее организационное и техническое усиление системы мобильных огневых групп, а также работы с дронами. Очевидный приоритет", – рассказал президент.