Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

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Зменшення використання артилерії росіянами

Удари наших сил по російських арсеналах знизили кількість артилерії, яку застосовує окупант, і це помітно на фронті. Саме тому ми потребуємо далекобійних рішень від партнерів – від Америки, від Британії, від Німеччини; це те, що життєво необхідно. Що далі можуть бити наявні в нас ракети, наші дрони, то менше реальної бойової сили буде в Росії,

– наголосив президент.

Водночас Зеленський розповів, про Ставку, яку він провів цього дня. За слова українського гаранта, питань було декілька – але основне, це захист неба.

"Є непогані результати у зміцненні ППО, і будемо нарощувати відповідний досвід. Ми готуємо подальше організаційне й технічне посилення системи мобільних вогневих груп, а також роботи з дронами. Очевидний пріоритет", – розповів президент.