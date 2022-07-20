Россия испытывает против Украины все то, что можно применить против Европы, – Зеленский

Пока российские оккупационные войска и их руководство испытывают против Украины все методы, которые могут быть использованы против Европы. Потому после введения седьмого пакета санкций нужно готовить уже восьмой.

Такой призыв совершил 20 июля президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение.

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россия испытывает на Украине все

Зеленский подчеркнул, что обращение Украины к партнерам по определенным просьбам базируется на нашем опыте. Дело в том, что Россия испытывает на Украине все, что может применить против других стран Европы.

Президент привел пример, что все началось с газовых войн, а закончилось полномасштабным вторжением, ракетным террором и сожженными городами. Чтобы это не повторилось, нужно обеспечить общую победу над агрессором.

Чем быстрее это будет сделано, тем меньше ущерба и страдания испытают все европейские семьи, все европейские страны,

– сказал президент.

Надо уже готовить восьмой пакет санкций

Поэтому Зеленский подчеркнул, что после утверждения седьмого пакета санкций нужно сразу начинать работать над восьмым.

Кроме того, необходимо увеличить поставки современного оружия в Украину и обеспечить наше государство эффективной противовоздушной обороной.

Обращение Владимира Зеленского за 20 июля: смотрите видео