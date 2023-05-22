Все города должны получить "воздушный щит", работаем над этим, – Зеленский

Вечером 22 мая Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он сказал, что Украина работает над тем, чтобы сделать над нами воздушный щит.

Вечером 22 мая Владимир Зеленский записал обращение из поезда. О чем говорил президент, читайте на 24 Канале.

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Обращение Зеленского за 22 мая

Глава государства рассказал, что именно в Офисе Президента начали готовить в ближайшие недели. Вскоре Украина проведет новые переговоры с партнерами, а у наших защитников появится больше оружия.

Ожидаем новые встречи и переговоры, пока в большей степени – визиты в нашу страну. Будет еще оружие для наших воинов,

– заявил президент.

Также он в ожидании саммита НАТО в Вильнюсе. По словам президента, украинская сторона делает все, чтобы решение на саммите "было именно таким, которое сработает".

Глава государства подчеркнул, что Парламентская ассамблея НАТО приняла важную декларацию. Альянс признал, что Россия совершает геноцид против украинцев.

Вдобавок президент сообщил, что Украина готовится к нескольким промежуточным мерам безопасности в странах-соседках, которые нас больше всех поддерживают.

И такая наша интенсивная внешняя политика, разные нестандартные форматы, максимум полезного внимания мира к Украине, нашей защите – будем все это продолжать. Все больше результатов для Украины – ПВО, артиллерия, бронетехника, снаряды, тренировки – все это обязательно,

– подчеркнул Зеленский.

Украина должна получить "воздушный щит"

Владимир Зеленский напомнил об обстреле, который россияне организовали в ночь на 22 мая. Силы ПВО сбили 25 "Шахедов" из 25. Президент поблагодарил наших защитников и сказал, что это отличный результат. Однако, к сожалению, ракеты удалось сбить не все и были попадания. Поэтому Украина работает над тем, чтобы получить полноценный "воздушный щит".

Удалось сбить часть ракет террористов, но, к сожалению, не все. К сожалению, были попадания. Днепр и Харьков, Одесса и Львов, Киев и Запорожье – все наши города и общины должны получить полноценный воздушный щит. Очень активно работаем над этим вместе с партнерами,

– сказал президент.

Президент поблагодарил защитников

Тем временем президент особо отметил подразделения ОСУВ "Хортица", которые находятся на Бахмутском направлении.

Наиболее стойкие и эффективные, наиболее результативные. 3-я и 5-я отдельные штурмовые бригады, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр", 214-й отдельный батальон специального назначения... Спасибо вам, воины! Это Бахмутское направление, это необычайная сила наших людей,

– сказал Зеленский.

Обращение Зеленского за 22 мая: смотрите видео