Зеленский об оккупантах

Он также заявил, что Украина изменила ход войны так, что даже самые неадекватные оккупанты чувствуют, что мы можем победить и движемся к победе. О чем говорил президент Украины, читайте дальше.

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Зеленский подчеркнул, что российское решение о мобилизации – это признание, что их кадровая армия не выдержала и посыпалась. Президент добавил, что сейчас даже самые неадекватные оккупанты понимают, что наша победа уже близка.

И Украина смогла изменить ход войны так, что каждый оккупант, даже самый неадекватный, почувствовал, что мы можем победить и двигаемся к победе.

– подчеркнул он.

Глава государства выразил особые слова благодарности всем нашим людям, защищающим страну и независимость, работающими ради нашей победы.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина выстояла после полномасштабного нападения россии и смогла объединить мир в борьбе за свободу. Наша страна смогла освободить значительную часть территории, на которую вошли российские войска, и освобождает людей из российского плена.

Мобилизация в россии

Президент Украины подчеркнул, что именно на факт украинской силы реагирует руководство россии, которое меняет тактику и пытается вовлечь в войну еще больше российских граждан и ресурсов. Речь идет о мобилизации.

И теперь из-за мобилизации война россии против Украины для большинства граждан россии – это не что-то там на ТВ или в Интернете, а то, что зашло в каждый российский дом,

– заметил он.

Заметим, 21 сентября глава кремля владимир путин подписал указ о частичной мобилизации в россии. В соответствии с ним кремль планирует мобилизовать до 300 тысяч человек.