Зеленський про окупантів

Він також заявив, що Україна змінила хід війни так, що навіть найнеадекватніші окупанти відчувають, що ми можемо перемогти і рухаємося до перемоги. Про що говорив президент України читайте далі.

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Зеленський підкреслив, що російське рішення про мобілізацію – це визнання, що їхня кадрова армія не витримала й посипалась. Президент додав, що зараз навіть найнеадекватніші окупанти розуміють, що наша перемога вже близько.

І Україна змогла змінити перебіг війни так, що кожен окупант, навіть найбільш неадекватний, відчув, що ми можемо перемогти й рухаємося до перемоги,

– наголосив він.

Глава держави висловив особливі слова вдячності всім нашим людям, які захищають країну та незалежність, працюють заради нашої перемоги.

Крім того, Зеленський заявив, що Україна вистояла після повномасштабного нападу росії, й змогла об'єднати світ навколо боротьби за свободу. Наша країна змогла звільнити значну частину території, на яку зайшли російські війська, й звільняє людей з російського полону.

Мобілізація в росії

Президент України підкреслив, що саме на факт української сили реагує керівництво росії, яке змінює тактику й намагається втягнути у війну ще більше російських громадян і ресурсів. Мовиться про мобілізацію.

І тепер через мобілізацію війна росії проти України для більшості громадян Росії – це не щось там на ТБ чи в Інтернеті, а те, що зайшло в кожен російський дім,

– зауважив він.

Зауважимо, 21 вересня глава кремля владімір путін підписав указ про часткову мобілізацію в росії. За ним кремль планує мобілізувати до 300 тисяч осіб.