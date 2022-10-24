Украина ломает "вторую армию" мира, Россия теперь будет только "просительницей", – Зеленский
Источник:Владимир Зеленский
Уже восемь месяцев идет полномасштабная война России против Украины. Владимир Зеленский убежден, что за это время Кремль потерял любой политический вес в мире и не является субъектом международных отношений.
До начала вторжения российская пропаганда пыталась всех убедить, что Украина является марионеткой в руках западных государств. По словам президента Зеленского, за эти месяцы войны нам удалось отстоять собственную независимость и полностью нивелировать влияние Путина в мире.
Читайте также Долгое и сложное дело, – Зеленский о необходимости веерных отключений света
Достижения Украины за последние 8 месяцев
Трудно поверить, что 24 февраля было ровно 8 месяцев назад. Президент подчеркнул, если России за это время не удалось нас полностью захватить – не выйдет больше никогда.
Шаг за шагом освобождаем украинскую землю. Сейчас звучат Донбасс, Харьковщина, Херсонщина. Но будут звучать и Запорожская область, и Крым. Придет время, и вся Украина будет свободной,
– сказал Зеленский.
По его убеждению, мы уверенно ломаем так называемую "вторую армию мира". За Россией уже закрепился статус "просительницы", которая что-то выпрашивает у Ирана, пытается что-то выжать из западных государств. Кроме того, враг постоянно придумывает разную чепуху об Украине, хочет всех запугать и обмануть.
Россия потеряла субъектность
Ни у кого уже не возникнет мысли восхищаться "величием" России. Сейчас государство-оккупант не является субъектом, который может "что-то кому-то диктовать". И, очевидно, никогда больше им не будет.
Нет больше у нее потенциала, чтобы диктовать. Мир видит это. Российский потенциал тратится сейчас на это безумие – на войну против нашего государства и всего свободного мира.
– констатировал президент.
Игра "было/нет" – что потеряла Россия за эти месяцы:
- Было газовое влияние – нет.
- Было военное влияние – испаряется.
- Был политический вес – теперь постоянно увеличивающаяся изоляция.
- Были идеологические амбиции – теперь только отвращение.
Напомним, Владимир Зеленский недавно заявлял, что куда приходит Россия – там остаются могилы и пыточные. Президент убежден, что враг может только разрушать и опустошать города.
Достойно внимания – Зеленский сядет за стол переговоров с Путиным, но есть условие: смотрите видео