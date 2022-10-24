Украина ломает "вторую армию" мира, Россия теперь будет только "просительницей", – Зеленский

Уже восемь месяцев идет полномасштабная война России против Украины. Владимир Зеленский убежден, что за это время Кремль потерял любой политический вес в мире и не является субъектом международных отношений.

До начала вторжения российская пропаганда пыталась всех убедить, что Украина является марионеткой в руках западных государств. По словам президента Зеленского, за эти месяцы войны нам удалось отстоять собственную независимость и полностью нивелировать влияние Путина в мире.

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Достижения Украины за последние 8 месяцев

Трудно поверить, что 24 февраля было ровно 8 месяцев назад. Президент подчеркнул, если России за это время не удалось нас полностью захватить – не выйдет больше никогда.

Шаг за шагом освобождаем украинскую землю. Сейчас звучат Донбасс, Харьковщина, Херсонщина. Но будут звучать и Запорожская область, и Крым. Придет время, и вся Украина будет свободной,

– сказал Зеленский.

По его убеждению, мы уверенно ломаем так называемую "вторую армию мира". За Россией уже закрепился статус "просительницы", которая что-то выпрашивает у Ирана, пытается что-то выжать из западных государств. Кроме того, враг постоянно придумывает разную чепуху об Украине, хочет всех запугать и обмануть.

Россия потеряла субъектность

Ни у кого уже не возникнет мысли восхищаться "величием" России. Сейчас государство-оккупант не является субъектом, который может "что-то кому-то диктовать". И, очевидно, никогда больше им не будет.

Нет больше у нее потенциала, чтобы диктовать. Мир видит это. Российский потенциал тратится сейчас на это безумие – на войну против нашего государства и всего свободного мира.

– констатировал президент.

Игра "было/нет" – что потеряла Россия за эти месяцы:

Было газовое влияние – нет.

Было военное влияние – испаряется.

Был политический вес – теперь постоянно увеличивающаяся изоляция.

Были идеологические амбиции – теперь только отвращение.

Напомним, Владимир Зеленский недавно заявлял, что куда приходит Россия – там остаются могилы и пыточные. Президент убежден, что враг может только разрушать и опустошать города.

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