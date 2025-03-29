Уже давно было бы прекращение огня, если бы на Россию было настоящее давление, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские атаки по Украине не прекращаются. Он призвал усилить давление на агрессора, чтобы достичь реального прогресса в мирном процессе.

Зеленский подчеркнул, что Россия до сих пор не согласилась на всеобъемлющее перемирие и не демонстрирует в этом никакой заинтересованности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского в телеграмм.

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Зеленский призвал партнеров усилить давление на Россию

Зеленский отметил, что Россия продолжает атаковать Украину, в частности ударными дронами, почти ежедневно. По его словам, партнеры должны понимать, что это российские удары. Они наносятся не только по украинцам, но и по всем международным миротворческим усилиям.

Президент Украины призвал партнеров усилить давление на Россию, обратить внимание на то, что страна-агрессор не демонстрирует желание к миру.

Предложение Соединенных Штатов о полном перемирии уже довольно давно на столе без ответа России.

Уже могло бы быть прекращение огня, если бы на Россию было настоящее давление,

– подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил западных лидеров, которые это понимают.