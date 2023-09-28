Украина заслуживает стать членом НАТО и станет: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский 28 сентября традиционно обратился к украинцам. Один из основных акцентов в его речи касался Украины и ее участия в МАГАТЭ.

Глава государства отметил, что есть результат на площадке МАГАТЭ. По его словам, государство вошло в состав Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии.

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Украина в Совете управляющих МАГАТЭ

И это не только подчеркивает нашу международную роль в безопасности, но и дает реальные возможности Украине влиять на принятие решений, обязательных для всех членов МАГАТЭ, для всего международного сообщества.

– отметил президент.

Обращение Зеленского от 28 сентября: смотрите видео​

По словам главы государства, Украина будет делать все, чтобы реализовать первый пункт Формулы мира. Речь идет о ядерной и радиационной безопасности. А также будет гарантировать полное освобождение Запорожской АЭС из-под оккупации и защиты нашего государства и всей Европы от "российского радиационного шантажа".

О пути Украины в НАТО

По словам Зеленского, сейчас был сильный международный день. Состоялись встречи и переговоры с партнерами. Киев 28 сентября посетил генсек НАТО Йенс Столтенберг. В столице они провели плодотворные переговоры. Речь идет не только о защите Украины сейчас, но и о стратегической защите, "общей защите всех в Европе".

Украина заслуживает стать членом НАТО и станет. Обязательно. И это не просто наша украинская амбиция. Это единственная действенная перспектива безопасности для Европы, которая гарантирует реальный длительный мир. Работаем над тем, чтобы был практический прогресс в вопросе о членстве в Альянсе,

– подчеркнул президент.

Кроме того, обсуждали работу формата Совета Украины – НАТО. И то, что можно делать, используя этот формат. По словам главы государства, это была хорошая встреча.

Президент также провел переговоры с министром обороны Франции. А прежде – с министром обороны Великобритании. По его словам, это ключевые партнеры Украины. Имеющееся сотрудничество он назвал очень значимым, а также добавил, что мы можем достичь "более значимого".

С главами оборонных ведомств обсуждали усиление украинских военных, а также общую стратегию победы в войне. Также работают над совместным производством необходимой Украины и партнеров оружия.

"Я благодарю Францию, я благодарю Великобританию и всех наших партнеров – каждого лидера, каждого государства, которые вместе с нами противостоят российскому террору и приближают такой нужный мир", – добавил он.

Президент отметил, что готовятся к тому, чтобы эта и на следующей неделе дали больше результатов для международной работы, чтобы усилить Украину. Глава государства добавил, что в этот день провел несколько соответствующих совещаний, в частности – важное с руководителями разведки. Он пообещал, что результаты будут.

Напоследок заострил свое внимание на ситуации на фронте. Он поблагодарил каждого и каждую, кто борется за свободу Украины. В частности, на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Марьинском, Авдеевском, Шахтерском и южных направлениях. Президент добавил, что работают над тем, чтобы было больше мощного и эффективного украинского оружия.