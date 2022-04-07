Соответствующее видео традиционно было опубликовано в Генштабе ВСУ 6 апреля. На кадрах – основное за день.

Заметьте Часть авиации России переместилась из Беларуси в Брянскую область, – "Схемы"

Основное за 42-й день войны

Кратко. Война. День 42. Видеодайджест,

– с такой подписью ВСУ опубликовали кадры.

В частности, там обращение Зеленского к политикам и народу Ирландии с просьбой присоединиться к восстановлению Украины после войны.

Также там кадры из Гостомеля, Бородянки, Чернобыля, атакованного автобуса в Луганской области и последствия обстрела Рубежного. А еще – захват техники оккупанта.

Гайдай о последствиях обстрела мирной территории Луганщины: видео