Відповідне відео традиційно опублікували у Генштабі ЗСУ 6 квітня. На кадрах – основне за день.
Зауважте Частина авіації Росії перемістилася з Білорусі до Брянської області, – "Схеми"
Основне за 42-й день війни
Коротко. Війна. День 42. Відеодайджест,
– з таким підписом ЗСУ опублікували кадри.
Зокрема там є звернення Зеленського до політиків й народу Ірландії з проханням приєднатись до відновлення України після війни.
Також там кадри з Гостомеля, Бородянки, Чорнобилю, атакованого автобуса на Луганщині та наслідки обстрілу Рубіжного. А ще – захоплення техніки окупанта.
До теми – Гайдай про наслідки обстрілу мирної території Луганщини: відео