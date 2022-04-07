Відповідне відео традиційно опублікували у Генштабі ЗСУ 6 квітня. На кадрах – основне за день.

Зауважте Частина авіації Росії перемістилася з Білорусі до Брянської області, – "Схеми"

Основне за 42-й день війни

Коротко. Війна. День 42. Відеодайджест,

– з таким підписом ЗСУ опублікували кадри.

Зокрема там є звернення Зеленського до політиків й народу Ірландії з проханням приєднатись до відновлення України після війни.

Також там кадри з Гостомеля, Бородянки, Чорнобилю, атакованого автобуса на Луганщині та наслідки обстрілу Рубіжного. А ще – захоплення техніки окупанта.

До теми – Гайдай про наслідки обстрілу мирної території Луганщини: відео