Украина не сломалась, – Зеленский обратился к украинцам после самой тяжелой за все годы войны зимы
- Президент Зеленский в вечернем обращении отметил, что Украина пережила самую тяжелую зиму войны, сохранив энергетическую систему, отразила массированные удары и не сломалась.
- Он поблагодарил украинских воинов, разработчикам дронов-перехватчиков, коммунальным службам и предпринимателям, которые сохранили работу, и предупредил о новых возможных ударах России по логистике.
Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение к украинцам. На этот раз оно посвящено тому, что Украина пережила самую тяжелую зиму за время войны.
Об этом президент сказал в вечернем обращении 1 марта.
Что сказал Зеленский в вечернем обращении?
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам 1 марта – после завершения самой сложной зимы за время войны с Россией.
Россияне хотели превратить эту зиму в уничтожение Украины и украинцев. Но Украина не сломалась. Мы сохранили нашу энергетическую систему. Украина отразила за эту зиму большое количество массированных ударов, когда в одном ударе – десятки ракет, сотни "Шахедов",
– отметил президент.
Он напомнил, что россияне начали зиму с массированного обстрела 6 декабря. Тогда они запустили более 700 ударных средств, из которых более 50 – ракеты. Всего за зиму враг запустил более 700 ракет различных типов.
Президент поблагодарил каждого украинского воина, защищающего нас, а также разработчиков и производителей дронов-перехватчиков.
Зеленский выразил благодарность коммунальным службам и особо отметил украинских предпринимателей, которые сохранили работу.
Зеленский также заявил, что Россия готовит новые удары – по логистике.
Глава государства вспомнил и о конфликте на Ближнем Востоке, где даже богатые страны с лучшими системами ПВО не могут полностью противостоять иранским дронам и баллистическим ракетам.
Зима 2026 года стала самой суровой за последние десятилетия
Владимир Зеленский заявил, что зима 2026 года была самой суровой за последние десятилетия в Украине, с температурами до минус 30 градусов.
Энергетикам приходилось восстанавливать энергоснабжение в чрезвычайно сложных условиях.