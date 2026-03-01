Украина не сломалась, – Зеленский обратился к украинцам после самой тяжелой за все годы войны зимы

Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение к украинцам. На этот раз оно посвящено тому, что Украина пережила самую тяжелую зиму за время войны.

Об этом президент сказал в вечернем обращении 1 марта.

Что сказал Зеленский в вечернем обращении?

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам 1 марта – после завершения самой сложной зимы за время войны с Россией.

Россияне хотели превратить эту зиму в уничтожение Украины и украинцев. Но Украина не сломалась. Мы сохранили нашу энергетическую систему. Украина отразила за эту зиму большое количество массированных ударов, когда в одном ударе – десятки ракет, сотни "Шахедов",

– отметил президент.

Он напомнил, что россияне начали зиму с массированного обстрела 6 декабря. Тогда они запустили более 700 ударных средств, из которых более 50 – ракеты. Всего за зиму враг запустил более 700 ракет различных типов.

Президент поблагодарил каждого украинского воина, защищающего нас, а также разработчиков и производителей дронов-перехватчиков.

Зеленский выразил благодарность коммунальным службам и особо отметил украинских предпринимателей, которые сохранили работу.

Зеленский также заявил, что Россия готовит новые удары – по логистике.

Глава государства вспомнил и о конфликте на Ближнем Востоке, где даже богатые страны с лучшими системами ПВО не могут полностью противостоять иранским дронам и баллистическим ракетам.

Зима 2026 года стала самой суровой за последние десятилетия