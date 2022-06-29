Россия выдавила из Сирии "признание" псевдореспублик, но это ничтожная история, – Зеленский

Россияне стремятся присоединить псевдореспублики к своему составу. Правда, от такого шага отказываются даже их древние союзники.

Российские оккупанты стремятся выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и заявить об "очищении псевдореспублик от нацистов". Они проваливают как эту задачу, так и битву на международной арене.

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"Признание" Сирией псевдореспублик – ничтожное

Российские оккупанты надеются на аннексию новых украинских территорий и готовятся проводить псевдореферендумы. Правда, даже Казахстан заявил о том, что не будет признавать квазиреспублики, поэтому на большую международную поддержку аннексии территорий Украины оккупанты могут не надеяться.

Единственная страна, которая готова плясать под дудку русских, да и то неохотно – это Сирия. Именно туда оккупанты свозят украденное в Украине зерно.

Россия все же выжала из Сирии сообщения о якобы признании оккупационных структур на Донбассе как якобы государств. Это никчемная история. И в таком случае никаких отношений Украины с Сирией больше не будет, а санкционный давление против Сирии наоборот будет еще больше,

- сказал Зеленский.

Война России с Украиной: последние новости

Российский диктатор Владимир Путин решил заявить, что "теракта в Кременчуге не было", и вообще оккупанты не бьют по гражданским объектам. Он в который раз показал всю низость и подлость России, на борьбу с которой уже встал весь цивилизованный мир.

Украина провела крупнейший обмен пленными. Нам удалось освободить 144 воинов, 95 из которых – героические защитники "Азовстали".

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