Образовался "коридор" для ракет ВСУ по Крыму: почему россияне вынуждены прятаться по углам

Силы обороны Украины применяют более совершенную тактику уничтожения военных целей в Крыму и подрывают авторитет Черноморского флота.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала рассказал, что уничтоженные комплексы С-300 и С-400 в Крыму свидетельствуют о создании коридора для наших ракет и дронов.

Смотрите также Продолжается "вынос вперед ногами", – Братчук о важных целях для уничтожения в Крыму

Они будут лететь к важным объектам: складам боеприпасов, логистических узлов, аэродромов, военно-морских баз врага, нефтебаз и нефтеперевалочных пунктов, которые расположены не только в Крыму, но и в других стратегически важных районах России.

Мы заставляем россиян прятаться по углам, но это не значит, что они стали менее опасными. Для ракетного удара по Украине им не обязательно выходить на внешний рейд Цемесской бухты. Были случаи, когда пуски ракет осуществляли из акватории Севастопольской бухты,

– отметил Павел Лакийчук.

Он добавил, что сначала силы обороны Украины применяли только морские дроны. Впоследствии начали комбинировать морские дроны с воздушными, определяя отдельные цели для российских судов. Сейчас же морские дроны превращаются в многофункциональные платформы: одни предназначены для поражения цели, другие – для осуществления противовоздушной обороны.

Неудачные решения России

Россия постоянно вынуждена менять тактику. Она была убеждена, что в Крыму ей ничего не угрожает. Крымский мост, построен и введен в эксплуатацию после 2014 года, в 2018-м должен был стать единственной артерией, которая соединяет Крым и оккупационный контингент в Крыму с Россией. После ударов украинцев по Крымскому мосту россияне поняли, что угроза существует. Они пытались переместить часть логистики на Керченскую паромную переправу, которую сами же в 2017 году обанкротили и распродали, а теперь начали ее восстанавливать.

Силы обороны Украины "пробили" крымскую ПВО. Сначала поразили порт Крым, потом порт Кавказ (он тоже не работает). Теперь россияне придумывают доставлять боеприпасы десантными кораблями из Новороссийска в Феодосию, Керчь и Севастополь,

– объяснил спикер.

По его словам, это решение было не слишком удачным, о чем свидетельствует "хлопок" в Феодосийском порту. Там в воздух взлетели десятки тысяч тонн боеприпасов и взрывчатки. На День святого Валентина в 2024 году украинцы потопили возле Алупки известный большой десантный корабль России "Цезарь Куников". Теперь враг пытается наладить северный маршрут "Таврида-2" через оккупированные территории юга Украины.

"Да, это в зоне боевых действий, но другого выхода у них нет. Они пытаются выкрутиться любыми способами. Задача сил обороны – эти "сосуды" постоянно обрезать. В отличие от Донбасса или других оккупированных территорий, которые связаны плотной сетью дорог, через Крым проходят несколько "толстых сосудов", которые проще уничтожить, чем на других участках. Это их слабое место", – объяснил спикер.