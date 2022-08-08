Как нафталиновое чучело "совка" через МОН пытается одеть детей 2000-х в вытянутые спортивки

Вот я просто даже вижу по стремлению впихнуть детям 20-х годов 21-го века в школьные программы Булгакова и Ильфа с Петровым вылезшего из-за гаражей какого-то Богом обиженного райцентра "попаданца".

Бессмертный призрак "совка"

Советского инженера 1970-х в вытянутых на коленях синих спортивных штанах, который в молодости доставал вышеназванных авторов "по блату" (или "на макулатуру").

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Современным детям это нафталиновое чучело уже даже не дедушка, а прадедушка (!). Но все еще, qrwa, рвется одеть их в свои вытянутые на коленях синие спортивные штаны, которые упорно считает признаком культурного человека.

"Литературная бурятия"

Дайте кто-нибудь старенькому лопатой по голове и закопайте наконец за теми гаражами, – иначе эти "старые песни о главном" не закончатся никогда!

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А вообще, это лютый фейспалм: мы сегодня – страна лучшей в мире армии и самых передовых цифровых технологий – и как же можно позволять себе хранить такую, прости Боже, немытую-неполотую "литературную бурятию" в МОН?!

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