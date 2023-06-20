Образовательная сеть КМДШ выплатила 38 миллионов гривен налогов за время войны

Более 38 миллионов гривен налогов в бюджеты разных уровней уплатила сеть частных лицензированных школ КМДШ за время войны. За первый квартал 2023 сумма уплаченных налогов составила 5 миллионов гривен.

Об этом в соцсетях рассказал основатель КГДШ-Всесвіт Владимир Козленко. О чем говорится в его посте, рассказываем дальше.

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За 2022 год, который охватывает прошлый и текущий учебные годы, частные школы КГДШ оплатили 33,5 миллиона гривен в госбюджет. За первый квартал 2023 года сумма уплаченных налогов составила 5 миллионов гривен.

Мне не нравится, когда частное образование ассоциируют с бездушным бизнесом, имеющим целью только деньги. Потому что, во-первых, личное образование – это не о деньгах, а об ответственности. Тем более в военное время. А во-вторых, в образовании есть миссия, которая должна быть выполнена несмотря ни на что: ковид, войну, блекауты, обстрелы. Наша миссия – дать актуальные знания, навыки и компетенции юному поколению украинцев и подготовить их к будущему, которого еще не существует,

– прокомментировал Владимир Козленко.



Владимир Козленко – основатель сети КМДШ-Вселенная / Фото Артем Галкин для Forbes

Несмотря на сложности работы учебных заведений во время войны, все школы сети продолжают обучение детей. Учебный год 2021 – 2022 учащиеся КГДШ завершили в онлайн-формате. Нынешний учебный год, который завершается 9 июня, школьники провели гибридно: те, кто находиться в Киеве посещают занятия офлайн, а дети, которые находятся за кордоном, учатся в формате синхронного или асинхронного онлайна.