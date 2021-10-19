Обречена порождать новые кризисы, – Эрдоган раскритиковал ООН

Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил на TRT World Forum 2021. Он заявил, что судьбу всего человечества не должны решать несколько стран, которые когда-то выиграли Вторую мировую войну.

По словам Эрдогана, действующая система Организации Объединенных Наций не дает права голоса для исламского мира. Кроме того, вообще игнорируют интересы стран Африки, Латинской Америки и Южной Азии.

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"Судьба человечества не может быть оставлена на милость горстке стран, победивших во Второй мировой войне. В то время как мир и почти все сферы нашей жизни меняются, а дипломатия, торговля и международные отношения претерпевают кардинальных преобразований, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней", – сказал Эрдоган.

Эрдоган: "Не отвечает вызовам современности"

Президент Турции отметил, что ООН должна неизбежно реформироваться. Касается это других международных структур.

Действующая система ООН, сформированная после Второй мировой войны, не отвечает вызовам современности, нет сил обеспечить мир и справедливость, обречена порождать новые кризисы,

– рассказал Эрдоган.

. Организация Объединенных Наций возникла 24 октября 1945 года. Ее целью является поддержание и укрепление мира и международной безопасности, развитие сотрудничества между государствами мира. Членами ООН являются 193 государства.