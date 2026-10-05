Чонгарский мост рушится: OSINT-аналитики представили новые спутниковые снимки

На Чонгарском автомобильном мосту в результате атак Сил обороны Украины полностью обрушился один из пролетов. Это привело к логистическому коллапсу для российского военного транспорта на юге.

Как сообщает Telegram-канал Dnipro Osint, спутниковые снимки подтвердили серьезные повреждения ключевого логистического объекта оккупантов в Крыму.

Каковы подробности повреждений переправы?

Еще по состоянию на 26 сентября на мосту и переправе рядом фиксировались как минимум три большие пробоины в дорожном полотне. Это существенно затруднило движение и вызвало длительную пробку военного транспорта оккупационных войск.



Ситуация на Чонгарском мосту / Dnipro Osint

Уже на снимках от 30 сентября видно, что один из пролетов мостового сооружения окончательно обрушился. Точные координаты поврежденного участка – 45.98787085843966, 34.55270330665028.



Повреждения Чонгарского моста / Dnipro Osint

Украинские защитники продолжают планомерно уничтожать транспортные артерии врага, создавая длительный логистический локдаун для оккупационных сил на юге Украины.

Кстати, ранее мы писали о том, что российские " оккупанты существенно усилили оборону Крымского моста, " обустроили вокруг него разветвленную систему укреплений. Не исключено, что захватчики несколько опасаются 8 октября – годовщины удара по переправе.

Новые элементы защиты были запечатлены на кадрах, которые 4 октября начали распространяться в сети. Непосредственно на подступах к мосту захватчики создали несколько последовательных линий обороны. Они должны защищать незаконное сооружение от возможных атак украинских надводных и подводных беспилотных катеров.

Кроме того, прилегающую акваторию патрулируют корабли российской ФСБ. Усиление охраны Крымского моста происходит на фоне повышения активности Черноморского флота России. 2 октября партизанское движение "Атеш" сообщило о переводе флота в режим повышенной боевой готовности.