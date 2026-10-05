Як повідомляє Telegram-канал Dnipro Osint, супутникові знімки підтвердили критичні пошкодження ключового логістичного об'єкта окупантів у Криму.

Які подробиці пошкоджень переправи?

Ще станом на 26 вересня на мосту та переправі поруч фіксувалися щонайменше три великі пробоїни в полотні. Це суттєво ускладнило рух і спричинило тривалий затор військового транспорту окупаційних військ.



Ситуація на Чонгарському мосту / Dnipro Osint

Уже на знімках за 30 вересня видно, що один із прольотів мостової споруди остаточно обвалився. Точні координати ураженої ділянки – 45.98787085843966, 34.55270330665028.



Пошкодження Чонграського мосту / Dnipro Osint

Українські захисники продовжують планомірно нищити транспортні артерії ворога, створюючи тривалий логістичний локдаун для окупаційних сил на півдні України.

До речі, раніше ми писали про те, що російські окупанти суттєво посилили оборону Кримського мосту, облаштувавши навколо нього розгалужену систему укріплень. Не виключено, що загарбники дещо побоюються 8 жовтня – річниці удару по переправі.

Нові елементи захисту показали на кадрах, які 4 жовтня почали поширюватися в мережі. Безпосередньо на підходах до мосту загарбники створили кілька послідовних ліній оборони. Вони мають захищати незаконну споруду від можливих атак українських надводних і підводних безекіпажних катерів.

Окрім цього, прилеглу акваторію патрулюють кораблі російської ФСБ. Посилення охорони Кримського мосту відбувається на тлі підвищення активності Чорноморського флоту Росії. 2 жовтня партизанський рух "Атеш" повідомив про переведення флоту в режим підвищеної бойової готовності.