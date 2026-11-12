В Нью-Йорке обрушился трехэтажный дом: есть погибшие и почти два десятка пострадавших

11 ноября в районе Флетбуш в Бруклине обрушилось трехэтажное здание, под обломками которого оказались люди. Погибли как минимум два человека, еще 17 пострадали и были госпитализированы.

Об этом сообщает The Associated Press.

Что известно об обрушении дома в Нью-Йорке?

Инцидент произошел днем в бруклинском районе Флетбуш. Трехэтажное здание, в котором находились квартиры и коммерческие помещения, обрушилось на краю строительной площадки.

По предварительной информации, рядом с домом велись земляные работы для возведения нового здания. Во время обрушения обломки кирпича и древесины упали в строительный котлован. Соседнее здание, имевшее общую стену с поврежденным зданием, устояло, однако его часть также обрушилась, обнажив внутренние помещения.

Обрушение здания в Бруклине / АР

Причину обрушения в настоящее время расследуют. Комиссар по вопросам строительства Нью-Йорка Ахмед Тигани подтвердил, что на момент обрушения на соседнем участке проводились раскопки.

На месте работали около 250 пожарных и полицейских. Они вручную разбирали обломки с помощью специального оборудования, кирок и электропил, а для поиска людей задействовали собак и дрон.

Операция была сложной из-за нестабильных конструкций и опасных полостей под завалами. По словам представителей пожарной службы, спасатели работали в условиях повышенного риска.

В ходе поисковой операции из-под обломков удалось извлечь женщину, которая осталась в живых. Также спасатели продолжали извлекать людей в течение ночи. Среди госпитализированных были дети, однако власти не уточнили, есть ли они среди погибших.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани призвал горожан поддержать пострадавших и их семьи. Он также отметил работу спасателей, которые продолжали поисковую операцию после обрушения.

Напомним, в Архангельской области России " обрушился пролет железнодорожного моста " через реку Виледь, в результате чего несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Инцидент произошел 10 ноября в 05:10 по местному времени на участке Черемуха – Виледь.

Из-за разрушения конструкции движение на поврежденном участке полностью остановлено. Предварительно одной из возможных причин обрушения считают диверсию, однако официального подтверждения этой версии пока нет. Мост является частью Печорской железнодорожной магистрали, которая обеспечивает пассажирское и грузовое сообщение с северными регионами России.