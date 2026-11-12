У Нью-Йорку обвалився триповерховий будинок: є загиблі та майже два десятки постраждалих

Про це повідомляє The Associated Press.

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Що відомо про обвал будинку в Нью-Йорку?

Інцидент стався вдень у бруклінському районі Флетбуш. Триповерхова будівля, у якій були квартири та комерційні приміщення, обвалилася на краю будівельного майданчика.

За попередньою інформацією, поруч із будинком тривали земляні роботи для зведення нової споруди. Під час обвалу уламки цегли та деревини впали у будівельний котлован. Сусідня будівля, яка мала спільну стіну з пошкодженою спорудою, встояла, однак її частина також обвалилася, оголивши внутрішні приміщення.

Обвал будівлі в Брукліні / АР

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Причину руйнування наразі розслідують. Комісар з питань будівництва Нью-Йорка Ахмед Тігані підтвердив, що на момент обвалу на сусідній ділянці проводили розкопки.

На місці працювали близько 250 пожежників і поліцейських. Вони вручну розбирали уламки за допомогою спеціального обладнання, кирок та електропил, а для пошуку людей залучили собак і дрон.

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Операція була складною через нестабільні конструкції та небезпечні порожнини під завалами. За словами представників пожежної служби, рятувальники працювали в умовах підвищеного ризику.

Під час пошукової операції з-під уламків вдалося дістати жінку, яка залишалася живою. Також рятувальники продовжували витягати людей протягом ночі. Серед госпіталізованих були діти, однак влада не уточнила, чи є вони серед загиблих.

Мер Нью-Йорка Зохран Мамдані закликав містян підтримати постраждалих та їхні родини. Він також відзначив роботу рятувальників, які продовжували пошукову операцію після обвалу.

Нагадаємо, в Архангельській області Росії обвалився проліт залізничного мосту через річку Віледь, унаслідок чого кілька вагонів вантажного потяга зійшли з рейок. Інцидент стався 10 листопада о 05:10 за місцевим часом на перегоні Черемуха – Віледь.

Через руйнування конструкції рух на пошкодженій ділянці повністю зупинили. Попередньо, однією з можливих причин обвалу розглядають диверсію, однак офіційного підтвердження цієї версії наразі немає. Міст є частиною Печорської залізничної магістралі, яка забезпечує пасажирське та вантажне сполучення з північними регіонами Росії.