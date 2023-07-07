По словам мэра, вода затопила берег со стороны Немецкого озера, а также оборвала часть пешеходного моста на Набережной. Пройти через переправу на другой берег невозможно. В то же время, на месте происшествия уже работают правоохранители и коммунальщики.

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Мост перекрыт

Важно, что эта непогода не унесла жизни людей. Однако, конечно, плохо, что частично повредила этот пешеходный мост, но его планируют начать восстанавливать, когда упадет уровень воды.

Сейчас мост перекрыт. Прохода нет. На месте происшествия есть полиция и коммунальные службы. Уровень воды достаточно высок. После спада будем производить работы по восстановлению обрушенной части моста. Пока вода прибывает,

– написал Марцинкив.

Кроме того, следует сказать, что, к сожалению, есть подтопление во многих районах Ивано-Франковской области. За ситуацией будут следить, чтобы предотвратить возможные плохие последствия.

Также Марцинкив опубликовал видео, на котором показал последствия сильного ливня. На ролике видно, что уровень воды в местной реке существенно увеличился. Чтобы дальше не было таких ситуаций, будут строить укрепления.

Мэр Франковска об обвале моста: смотрите видео с телеграм-канала Марцинкива

Обратите внимание! Известно, что над восстановлением пешеходного моста будет работать Локомотиворемонтный завод.

Что делать в случае ливня?