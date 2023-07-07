За словами мера, вода затопила берег з боку Німецького озера, а також обірвала частину пішохідного мосту на Набережній. Пройти через переправу на інший берег неможливо. Водночас на місці події уже працюють правоохоронці та комунальники.

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Міст перекрито

Важливо, що ця негода не забрала життя людей. Однак, звісно, погано, що частково пошкодила цей пішохідний міст, проте його планують почати відновлювати, коли впаде рівень води.

Зараз міст перекритий. Проходу нема. На місці події є поліція та комунальні служби. Рівень води досить високий. Після спаду будемо проводити роботи з відновлення обваленої частини мосту. Поки вода прибуває,

– написав Марцінків.

Окрім того, варто сказати, що на жаль, є підтоплення в багатьох районах Івано-Франківської області. За ситуацією будуть слідкувати, аби запобігти можливим поганим наслідкам.

Також Марцінків опублікував відео, на якому показав наслідки сильної зливи. На ролику справді видно, що рівень води в місцевій річці суттєво збільшився. Щоб надалі не було таких ситуацій, будуватимуть укріплення.

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Зверніть увагу! Відомо, що над відновленням пішохідного мосту працюватиме Локомотиворемонтний завод.

Що робити у разі зливи?