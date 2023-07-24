Вечером 24 июля в Тячевском районе обрушился мост. Из-за этого в реку упали 2 транспортных средства.

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Что известно о пострадавших

По предварительной информации в результате обрушения моста травмированы 5 человек. В Закарпатской ОВА сообщили, что 2 карета скорой помощи доставили пострадавших в Тячевскую районную больницу.

Среди раненых, которые находятся в больнице, – трое детей. Один человек находится в тяжелом состоянии, другие – средней степени тяжести.

Впоследствии в МВД уточнили, что пострадали 2 женщины и 3 детей – 10, 15 и 17 лет.

На месте происшествия развернули оперативный штаб

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства разрушения моста и возможные нарушения при его эксплуатации и содержании.

Также в районе падения объекта развернули оперативный штаб, в составе которого – представители ГСЧС, Нацполиции, дорожные службы, медики и другие.

Продолжается анализ береговой полосы с привлечением инженеров по возможному созданию временной переправы для легковых и грузовых транспортных средств с помощью наплавного или механизированного моста. Сейчас работники Службы восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области определяют объемы работ по ремонту разрушенной секции моста,

– говорится в сообщении.

Подробности инцидента

24 июля в 19:00 в Службу спасения поступила информация о разрушении автомобильного моста между пгт Тересва и селом Бедевля Тячевского района. В результате происшествия в реку Тересва упали 2 транспортных средства: один грузовой и один легковой автомобили.

В Укравтодоре объяснили, что мост был построен в 1957 году и с тех пор ни разу на нем не проводился капитальный ремонт. С 2018 года он находился в аварийном состоянии, поэтому им запретили ездить машинам весом более 7 тонн – на месте были соответствующие знаки.

Грузовик, находившийся на мосту во время обвала, весил 45 тонн.

Обратите внимание. Сообщения по автомобильной дороге национального значения Н-09 "Мукачево – Рогатин – Львов" прекращено. Движение автомобильного транспорта временно обеспечено через населенные пункты: Кривая – Терново – Нересница – Ольховцы – Бедевля.