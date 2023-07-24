Ввечері 24 липня у Тячівському районі обвалився міст. Через це в річку впали 2 транспортні засоби.

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Що відомо про постраждалих

За попередньою інформацією внаслідок обвалу мосту травмовано 5 людей. У Закарпатській ОВА повідомили, що 2 карети швидкої допомоги доставили постраждалих до Тячівської районної лікарні.

Серед поранених, які перебувають у лікарні – троє дітей. Одна людина перебуває у важкому стані, інші – середнього ступеня важкості.

Згодом у МВС уточнили, постраждали 2 жінки й 3 дітей – віком 10, 15 та 17 років.

На місці події розгорнули оперативний штаб

Правоохоронні органи встановлюють обставини руйнування мосту та можливі порушення під час його експлуатації й утримання.

Також в районі падіння об'єкта наразі розгорнули оперативний штаб, у складі якого – представники ДСНС, Нацполіції, дорожні служби, медики та інші.

Триває аналіз берегової смуги з залученням інженерів щодо можливого створення тимчасової переправи для легкових та вантажних транспортних засобів за допомогою наплавного або механізованого мосту. Зараз працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області визначають обсяги робіт з ремонту зруйнованої секції моста,

– мовиться в повідомленні.

Подробиці інциденту

24 липня о 19:00 до Служби порятунку надійшла інформація про руйнування автомобільного моста між смт Тересва та селом Бедевля Тячівського району. Внаслідок події в річку Тересва впали 2 транспортні засоби: один вантажний та один легковий автомобілі.

В Укравтодорі пояснили, що міст збудували в 1957 році й відтоді жодного разу на ньому не проводили капітального ремонту. З 2018 року він був у аварійному стані, тож ним заборонили їздити машинам вагою понад 7 тонн – на місці були відповідні знаки.

Вантажівка, яка перебувала на мосту під час обвалу, важила 45 тонн.

Зверніть увагу. Сполучення по автомобільній дорозі національного значення Н-09 "Мукачево – Рогатин – Львів" припинено. Рух автомобільного транспорту тимчасово забезпечено через населені пункти: Крива – Терново – Нересниця – Вільхівці – Бедевля.