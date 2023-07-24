Зокрема, там наголосили, що перед обвалом мостом рухався вантажний автомобіль. В ОВА зазначили, що цей транспортний засіб суттєво перевищив допустимі норми навантаження.
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Чому міг обвалитися міст на Закарпатті
Перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький зазначив, що окрім вантажівки на переході також був і легковий автомобіль. Він також перекинувся після обвалу мосту.
Щодо потерпілих Білецький зазначив, що наразі всі вони перебувають у стані середньої важкості.
Наостанок він також опублікував для зручності водіїв схему об'їзду місця події на мостовому переході через річку Тересва.
Схема об'їзду для водіїв Закарпаття через обвал мосту / Фото Закарпатської ОВА
Що відомо про обвал мостового переходу на Закарпатті
- У мережі 24 липня почали з'являтись повідомлення, що на Закарпатті стався обвал мосту через Тересву. Цю інформацію підтвердили у ДСНС.
- Згодом у поліції Закарпаття зазначили, що за попередніми даними, обвалилась одна із секцій мосту разом з двома транспортними засобами – вантажівкою та легковим автомобілем. Наразі на місці працюють поліцейські, медики та рятувальники.
- Спочатку у Закарпатській ОВА повідомляли про трьох постраждалих внаслідок обвалу. Згодом кількість жертв зросла до п'яти осіб.
- Через обвал мосту рух дорогою став неможливим. Тому водіям радять обирати інші шляхи для пересування областю.
- Варто зазначити, що декілька тижнів тому в Івано-Франківську через сильні дощі обвалилась частина пішохідного мосту. Тоді, за словами мера, вода затопила берег з боку Німецького озера, а також обірвала частину пішохідного мосту на Набережній.
- Він також зазначив, що пройти через переправу на інший берег було неможливо. Водночас на місці події правоохоронці та комунальники ліквідували наслідки обвалу та відновили рух переходом.