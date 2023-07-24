У понеділок, 24 липня, у мережі почали з'являтись повідомлення, що на Закарпатті стався обвал мосту через Тересву. Розташована переправа на дорозі Н-09. У коментарі 24 Каналу пресслужба ДСНС підтвердила цю інформацію.

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На Закарпатті обвалився міст

Стався обвал мосту через річку Тересва на території Бедевлянської об'єднаної територіальної громади. Внаслідок цього провалитися вантажівка та легкове авто.

Наразі (станом на 19:50 – 24 Канал) інформації про жертв чи постраждалих немає,

– зазначили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Обвал мосту на Закарпатті / Фото з телеграм-каналу журналіста Віталія Глаголи

Власне, на світлинах видно, зокрема, вантажівку, що провалилася через руйнування переправи. Окрім того, там можна помітити чимало людей.