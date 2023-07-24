В понедельник, 24 июля, в сети начали появляться сообщения, что на Закарпатье произошел обвал моста через Тересву. Расположена переправа на дороге Н-09. В комментарии 24 Каналу пресс-служба ГСЧС подтвердила эту информацию.

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На Закарпатье обрушился мост

Как пишут СМИ, произошло обрушение моста через реку Тересва на территории Бедевлянской объединенной территориальной общины. В результате мог провалиться грузовик и легковое авто.

Пока (по состоянию на 19:50 – 24 Канал) информации о жертвах или пострадавших нет,

– отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Обвал моста на Закарпатье / Фото с телеграм-канала Глаголы