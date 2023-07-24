В частности, там отметили, что перед обвалом по мосту двигался грузовой автомобиль. В ОВА отметили, что это транспортное средство существенно превысило допустимые нормы нагрузки.
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Почему мог обрушиться мост на Закарпатье
Первый заместитель председателя Закарпатской ОВА Мирослав Белецкий отметил, что кроме грузовика на переходе также находился и легковой автомобиль. Он также опрокинулся после обрушения моста.
Относительно пострадавших Белецкий отметил, что все они находятся в состоянии средней тяжести.
В заключение он также опубликовал для удобства водителей схему объезда места происшествия на мостовом переходе через реку Тересва.
Схема объезда для водителей Закарпатья из-за обвала моста / Фото Закарпатской ОВА
Что известно об обвале мостового перехода на Закарпатье
- В сети 24 июля начали появляться сообщения, что на Закарпатье произошел обвал моста через Тересву. Эту информацию подтвердили в ГСЧС.
- Впоследствии в полиции Закарпатья отметили, что по предварительным данным, обрушилась одна из секций моста вместе с двумя транспортными средствами – грузовиком и легковым автомобилем. В настоящее время на месте работают полицейские, медики и спасатели.
- Сначала в Закарпатской ОВА сообщали о трех пострадавших в результате обвала. Впоследствии количество жертв возросло до пяти человек.
- Из-за обвала моста движение по дороге стало невозможным. Поэтому водителям советуют выбирать другие пути для передвижения по области.
- Стоит отметить, что несколько недель назад в Ивано-Франковске из-за сильных дождей обрушилась часть пешеходного моста. По словам мэра, вода затопила берег со стороны Немецкого озера, а также оборвала часть пешеходного моста на Набережной.
- Он также отметил, что пройти через переправу на другой берег было невозможно. В то же время, на месте происшествия правоохранители и коммунальщики ликвидировали последствия обвала и возобновили движение переходом.