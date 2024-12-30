Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Yle. Сейчас исследования дна остановили из-за сильного ветра.

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Разрыв кабелей мог вызвать якорь

Расследование аварии на подводном кабеле, произошедшей 25 декабря, проводит Центральная криминальная полиция. Правоохранители обнаружили след от якоря, который волочили десятки километров. Но пока не удалось установить место, где его спустили.

Как рассказал инспектор полиции Сами Пайла, проведенные подводные исследования на месте повреждения кабеля Estlink 2 смогли постепенно прояснить картину.

След заканчивается там, где судно подняло якорную цепь, а от этого места на восток след от волочения тянется на несколько десятков, если не почти на сто километров –

отметил Пайла.

Специалисты пограничной службы и полиции имеют понимание того, как мог образоваться этот якорный след. Предварительно они видят причастность российского судна Eagle S к повреждению кабелей.

Из-за плохих погодных условий исследования морского дна пришлось приостановить. Изучать причины и обстоятельства аварии продолжат, когда шторм утихнет.

Кто мог перерезать кабели между Финляндией и Эстонией

В повреждении кабелей в Финском заливе подозревают танкер Eagle S, который является частью так называемого теневого флота России. Судно шло по заливу под флагом Островов Кука и, вероятно, перевозило нефть.

Полицейские задержали танкер. Проводятся допросы экипаж, который состоит из граждан Грузии и Индии. На самом судне нашли высокотехнологичное оборудование для прослушивания и записи, которое Россия могла использовать для шпионажа.