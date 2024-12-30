Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Yle. Наразі дослідження дна зупинили через сильний вітер.

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Розрив кабелів міг спричинити якір

Розслідування аварії на підводному кабелі, що сталася 25 грудня, проводить Центральна кримінальна поліція. Правоохоронці виявили слід від якоря, який волочили десятки кілометрів. Але поки що не вдалося встановити місце, де його спустили.

Як розповів інспектор поліції Самі Пайла, проведені підводні дослідження на місці пошкодження кабелю Estlink 2 змогли поступово прояснити картину.

Слід закінчується там, де судно підняло якірний ланцюг, а від цього місця на схід слід від волочіння тягнеться на кілька десятків, якщо не майже на сто кілометрів,

– зазначив Пайла.

Фахівці прикордонної служби та поліції мають розуміння того, як міг утворитися цей якірний слід. Попередньо вони бачать причетність російського судна Eagle S до пошкодження кабелів.

Через погані погодні умови дослідження морського дна довелося призупинити. Вивчати причини та обставини аварії продовжать, коли шторм затихне.

Хто міг перерізати кабелі між Фінляндією та Естонією

У пошкодженні кабелів у Фінській затоці підозрюють танкер Eagle S, який є частиною так званого тіньового флоту Росії. Судно йшло затокою під прапором Островів Кука і, ймовірно, перевозило нафту.

Поліцейські затримали танкер. Проводяться допити екіпаж, який складається з громадян Грузії та Індії. На самому судні знайшли високотехнологічне обладнання для прослуховування та запису, яке Росія могла використовувати для шпигунства.