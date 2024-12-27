На задержанном российском танкере в Финском заливе могло быть шпионское оборудование, –СМИ

Один из двух подводных кабелей Estlink, соединяющих Эстонию и Финляндию через Финский залив, 25 декабря был поврежден. На месте был задержан российский танкер "теневого флота" Eagle S, который мог использоваться для шпионажа.

На этом российском судне были установлены передающие и приемные устройства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на профильный портал Lloyd's List.

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Что известно о шпионской деятельности Eagle S

Lloyd's List еще в июне 2024 года владел конфиденциальными документами задержанного на днях российского танкера на основе техосмотра танкера в датских водах.

Согласно этим документам, на судне было постороннее лицо, которое оказалось вовсе не моряком.

А высокотехнологичное оборудование, которое нашли на борту, было "ненормальным" для торгового судна. Кроме этого, еще и потребляло больше электроэнергии от корабельного генератора, что приводило к отключениям.

Это оборудование было предназначено для прослушивания и записи. Оно содержалось в "огромных портативных чемоданах" вместе со "многими ноутбуками", клавиатуры к которым имели турецкую и русскую раскладки.

Они следили за всеми военно-морскими кораблями и самолетами НАТО. У них была вся информация о них. Они просто сопоставляли их частоты. Ими руководили российские, турецкие, индийские офицеры-радиотелефонисты,

– сообщил порталу собственный источник.

Экипаж задержанного танкера не мог не знать о шпионском оборудовании и деятельности судна, потому что "это невозможно скрыть", но "их жизни угрожала опасность, поэтому все молчали". Потому что, когда на судне подняли эти вопросы, капитанов сменили.

Также источник портала подчеркнул плохое техническое обслуживание и отсутствие соблюдения нормативных и технических стандартов.

После того, как оборудование выгрузили для анализа, оно больше не вернулось на Eagle S. Однако, похожие устройства были размещены на другом родственном танкере Swiftsea Rider.

При этом бенефициарные владельцы Eagle S и Swiftsea Rider скрыты за сложными корпоративными структурами, возможно, речь идет о компаниях в Дубае и Мумбаи.