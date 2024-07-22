Это произошло после того, как правоохранители и сотрудники ГСЧС были вынуждены приостановить поиски тела парня из-за наступления темноты.

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Поиски тела парня после трагедии на зиплайне продолжают

В полиции Киева отметили, что правоохранители совместно со спасателями ГСЧС 22 июля утром продолжили поиски 20-летнего парня, который за день до этого, находясь на аттракционе через Днепр, упал в воду в результате обрыва троса.



Полиция продолжает искать тело парня после трагедии на аттракционе / Фото полиции Киева

Вчера, с наступлением сумерек, поисковая операция была прекращена. Сейчас поисковые мероприятия продолжены,

– отметили полицейские.

В полиции напомнили, что информация о несчастном случае, поступила в полицию Киева 21 июля около 14:00. Поисковая операция, которую осуществляли работники отдела полиции в речном порту Киев и спасатели ГСЧС продолжалась около семи часов.



Правоохранители и спасатели обследуют дно реки Днепр / Фото полиции Киева

"За это время водолазы обследовали 8 000 метров квадратных дна, а также 12 000 квадратных метров с помощью эхолота", – подчеркнули правоохранители.

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