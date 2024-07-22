Это произошло после того, как правоохранители и сотрудники ГСЧС были вынуждены приостановить поиски тела парня из-за наступления темноты.
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Поиски тела парня после трагедии на зиплайне продолжают
В полиции Киева отметили, что правоохранители совместно со спасателями ГСЧС 22 июля утром продолжили поиски 20-летнего парня, который за день до этого, находясь на аттракционе через Днепр, упал в воду в результате обрыва троса.
Полиция продолжает искать тело парня после трагедии на аттракционе / Фото полиции Киева
Вчера, с наступлением сумерек, поисковая операция была прекращена. Сейчас поисковые мероприятия продолжены,
– отметили полицейские.
В полиции напомнили, что информация о несчастном случае, поступила в полицию Киева 21 июля около 14:00. Поисковая операция, которую осуществляли работники отдела полиции в речном порту Киев и спасатели ГСЧС продолжалась около семи часов.
Правоохранители и спасатели обследуют дно реки Днепр / Фото полиции Киева
"За это время водолазы обследовали 8 000 метров квадратных дна, а также 12 000 квадратных метров с помощью эхолота", – подчеркнули правоохранители.
В Киеве оборвался трос на аттракционе над рекой Днепр
- Сначала информация о трагедии на зиплайне над Днепром возле пешеходного моста появилась в сети 21 июля. Впоследствии представитель ГСЧС Киева Павел Петров подтвердил в комментарии 24 Каналу информацию об инциденте, заявив, что на месте работают соответствующие службы.
- В сети писали, что могла погибнуть 20-летняя девушка. Однако впоследствии правоохранители рассказали, что на самом деле во время обрыва троса на аттракционе находился парень, тело которого все еще ищут.
- Киевская городская прокуратура начала уголовное производство по факту обрыва аттракциона. В то же время правоохранители отметили, что еще в 2021 году пытались остановить работу указанного аттракциона. Однако в КГГА эту информацию опровергли.