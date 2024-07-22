Це сталося після того, як правоохоронці та співробітники ДСНС були змушені призупинити пошуки тіла хлопця через настання темряви.
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Пошуки тіла хлопця після трагедії на зіплайні продовжують
У поліції Києва зазначили, що правоохоронці спільно з рятувальниками ДСНС 22 липня вранці продовжили пошуки 20-річного хлопця, який за день до цього, перебуваючи на атракціоні через Дніпро, упав у воду внаслідок обриву троса.
Поліція продовжує шукати тіло хлопця після трагедії на атракціоні / Фото поліції Києва
Вчора, з настанням сутінок, пошукова операція була припинена. Наразі пошукові заходи продовжено,
– наголосили поліцейські.
У поліції нагадали, що інформація про нещасний випадок, надійшла до поліції Києва 21 липня близько 14:00. Пошукова операція, яку здійснювали працівники відділу поліції у річковому порту Київ та рятувальники ДСНС тривала близько семи годин.
Правоохоронці і рятувальники обстежують дно річки Дніпро / Фото поліції Києва
"За цей час водолази обстежили 8 000 метрів квадратних дна, а також 12 000 метрів квадратних за допомогою ехолота", – підкреслили правоохоронці.
У Києві обірвався трос на атракціоні над річкою Дніпро
- Спочатку інформація про трагедію на зіплайні над Дніпром біля пішохідного мосту з'явилася у мережі 21 липня. Згодом речник ДСНС Києва Павло Петров підтвердив у коментарі 24 Каналу інформацію про інцидент, заявивши, що на місці працюють відповідні служби.
- У мережі писали, що могла загинути 20-річна дівчина. Однак згодом правоохоронці розповіли, що насправді під час обривання троса на атракціоні перебував хлопець, тіло якого все ще шукають.
- Київська міська прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом обриву атракціону. Водночас правоохоронці зазначили, що ще у 2021 році намагалися зупинити роботу вказаного атракціону. Однак у КМДА цю інформацію заперечили.