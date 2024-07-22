Це сталося після того, як правоохоронці та співробітники ДСНС були змушені призупинити пошуки тіла хлопця через настання темряви.

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Пошуки тіла хлопця після трагедії на зіплайні продовжують

У поліції Києва зазначили, що правоохоронці спільно з рятувальниками ДСНС 22 липня вранці продовжили пошуки 20-річного хлопця, який за день до цього, перебуваючи на атракціоні через Дніпро, упав у воду внаслідок обриву троса.



Поліція продовжує шукати тіло хлопця після трагедії на атракціоні / Фото поліції Києва

Вчора, з настанням сутінок, пошукова операція була припинена. Наразі пошукові заходи продовжено,

– наголосили поліцейські.

У поліції нагадали, що інформація про нещасний випадок, надійшла до поліції Києва 21 липня близько 14:00. Пошукова операція, яку здійснювали працівники відділу поліції у річковому порту Київ та рятувальники ДСНС тривала близько семи годин.



Правоохоронці і рятувальники обстежують дно річки Дніпро / Фото поліції Києва

"За цей час водолази обстежили 8 000 метрів квадратних дна, а також 12 000 метрів квадратних за допомогою ехолота", – підкреслили правоохоронці.

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