Мониторинговая миссия ОБСЕ снова обнаружила грузовики на оккупированных территориях Донбасса возле границы с РФ. Кроме того, боевики запретили миссии вести наблюдение на границе вблизи Вознесеновки.

Грузовики обнаружили вечером 5 июня в двух местах возле границы с Россией, сообщили в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине за 8 июня.

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Где и какой транспорт обнаружила мониторинговая группа

в лесу недалеко от села Глинка (60 километров от Донецка) – по меньшей мере 6 прицепов и грузовиков, а также 2 легких грузовика, припаркованных примерно в 400 метрах к северу от границы с РФ;

(60 километров от Донецка) – по меньшей мере 6 прицепов и грузовиков, а также 2 легких грузовика, припаркованных примерно в 400 метрах к северу от границы с РФ; примерно в 2 километрах от Степного (72 км от Донецка) – 7 автомобилей, включая грузовики, прицепы и легкие грузовики. Транспорт был припаркован возле лесопосадки примерно в 200 метрах от дороги на выезд из Украины "в районе, где нет официальных пунктов пропуска на границе".

Оккупанты запретили миссии наблюдение

Кроме того, боевики запретили миссии вести наблюдение в пункте пропуска на границе возле Вознесеновки.

"7 июня, осуществляя наблюдение в пункте пропуска возле Вознесеновки наблюдатели не зафиксировали пассажиро-транспортного потока ни в одном направлении", – отметили в миссии. И добавили, что через 5 минут член вооруженных формирований приказал наблюдателям покинуть район.

Что известно о предварительном отчете миссии ОБСЕ