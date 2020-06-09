ОБСЕ зафиксировала грузовики в лесу возле неконтролируемой границы с РФ
Мониторинговая миссия ОБСЕ снова обнаружила грузовики на оккупированных территориях Донбасса возле границы с РФ. Кроме того, боевики запретили миссии вести наблюдение на границе вблизи Вознесеновки.
Грузовики обнаружили вечером 5 июня в двух местах возле границы с Россией, сообщили в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине за 8 июня.
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Где и какой транспорт обнаружила мониторинговая группа
- в лесу недалеко от села Глинка (60 километров от Донецка) – по меньшей мере 6 прицепов и грузовиков, а также 2 легких грузовика, припаркованных примерно в 400 метрах к северу от границы с РФ;
- примерно в 2 километрах от Степного (72 км от Донецка) – 7 автомобилей, включая грузовики, прицепы и легкие грузовики. Транспорт был припаркован возле лесопосадки примерно в 200 метрах от дороги на выезд из Украины "в районе, где нет официальных пунктов пропуска на границе".
Оккупанты запретили миссии наблюдение
Кроме того, боевики запретили миссии вести наблюдение в пункте пропуска на границе возле Вознесеновки.
"7 июня, осуществляя наблюдение в пункте пропуска возле Вознесеновки наблюдатели не зафиксировали пассажиро-транспортного потока ни в одном направлении", – отметили в миссии. И добавили, что через 5 минут член вооруженных формирований приказал наблюдателям покинуть район.
Что известно о предварительном отчете миссии ОБСЕ
- К слову, в предыдущем отчете СММ ОБСЕ за 6 июня также сообщали об обнаружении грузовика военного типа.
- В период между 20:40 4 июня и 00:24 5 июня миссия зафиксировала автоколонну грузовиков, которые заезжали в Украину. А также колонну грузовиков, которые выезжали из Украины по грунтовой дороге неподалеку от Черемшино возле границы с Россией.