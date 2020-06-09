Моніторингова місія ОБСЄ знову виявила вантажівки на окупованих територіях Донбасу біля кордону з РФ. Крім того, бойовики заборонили місії вести спостереження на кордоні поблизу Вознесенівки.

Вантажівки виявили ввечері 5 червня у двох місцях біля кордону з Росією, повідомили у звіті від 8 червня Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

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Де та який транспорт виявила моніторингова група

у лісі неподалік села Глинка (60 кілометрів від Донецька) – щонайменше 6 причепів та вантажівок, а також 2 легкі вантажівки, припарковані приблизно за 400 метрів на північ від кордону з РФ;

(60 кілометрів від Донецька) – щонайменше 6 причепів та вантажівок, а також 2 легкі вантажівки, припарковані приблизно за 400 метрів на північ від кордону з РФ; приблизно за 2 кілометри від Степного (72 кілометри від Донецька) – 7 автомобілів, зокрема вантажівки, причепи та легкі вантажівки. Транспорт був припаркований біля лісопосадки приблизно за 200 метрів від дороги на виїзд з України "в районі, де немає офіційних пунктів пропуску на кордоні".

Окупанти заборонили місії спостереження

Крім того, бойовики заборонили місії вести спостереження в пункті пропуску на кордоні біля Вознесенівки.

"7 червня, здійснюючи спостереження в пункті пропуску біля Вознесенівки спостерігачі не зафіксували пасажиро-транспортного потоку в жодному напрямку", – зазначили у місії. Та додали, що через 5 хвилин член збройних формувань наказав спостерігачам залишити район.

Що відомо про попередній звіт місії ОБСЄ