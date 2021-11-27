В ОБСЕ заявили, что оккупанты на Донбассе блокируют их работу

В ОБСЕ 27 ноября сообщили, что в течение недели работу представителей организации блокировали оккупанты. В частности, говорится об ограничении свободы передвижения.

О системных нарушениях со стороны оккупантов заявили действующая глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид. Они отметили, что СММ ОБСЕ должна иметь безопасный и надежный доступ на всей территории Украины.

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Неограниченный и безусловный доступ во все районы необходим для обеспечения эффективного мониторинга и отчетности о ситуации в области безопасности, а также для выполнения других предусмотренных мандатом задач,

– говорится в сообщении.

Политики отметили, что мандат миссии указывает сообщать о любых ограничениях ее в свободе передвижения или других препятствиях для выполнения ее работы.

В ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации

По данным ОБСЕ, ситуация на Донбассе осложнилась. В настоящее время количество обстрелов на Донбассе больше, чем до начала действия перемирия. Соответствующую информацию сообщил после заседания ТКГ представитель главы ОБСЕ в Украине Микко Киннунен.

Он подчеркнул, что ситуация имеет тупиковый вид. Она серьезно препятствует деятельности специальной мониторинговой миссии и осложняет жизнь гражданского населения.