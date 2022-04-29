ОБСЕ закрывает мониторинговую миссию в Украине

В ОБСЕ объявили о закрытии Специальной мониторинговой миссии в Украине. Об этом заявили действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид.

Соответствующее решение было принято после отсутствия консенсуса на Постоянном совете ОБСЕ 31 марта 2022 года. Тогда не определились с тем, продолжать ли мандат Миссии.

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Позиция России не оставила иного выбора

Это не простое решение. Мы изучили все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками, чтобы добиться продолжения мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция России не оставила нам другого выбора, кроме как сделать шаги по закрытию Миссии,

– сказал Збигнев Рау.

Он подчеркнул, что работа Миссии сыграла решающую роль в предоставлении объективной информации на местах. По его словам, она способствовала прекращению огня и работе по смягчению последствий конфликта для гражданского населения. В то же время, руководство уже размышляет над альтернативами будущей роли ОБСЕ в Украине.

Хельга Мария Шмид добавила, что ОБСЕ в течение восьми лет играла немаловажную роль. Она предоставляла бесценные и объективные факты на местах. Миссия также способствовала диалогу и позволяла проводить ремонт инфраструктуры. Последнее очень важно, ведь от этого зависят миллионы людей.

Я очень горжусь членами нашей миссии, которые неустанно работали над выполнением своих важнейших задач, в хорошие и плохие времена,

– добавила она.

В ОБСЕ подчеркнули, что Миссию закрывают. В то же время, постараются сделать все возможное для того, чтобы ее члены по всей территории Украины оставались в безопасности.

Последние новости о деятельности ОБСЕ в Украине

31 марта Россия наложила вето на работу СММ ОБСЕ в Украине. "За" проголосовали 56 стран, а вот страна-агрессор – "Против".

23 апреля стало известно, что российские военные пвзяли в плен сотрудников мониторинговой миссии на востоке Украины. Об этом сообщила заместитель главы делегации Великобритании в ОБСЕ Дейрдре Браун.

Позже в ОБСЕ отреагировали на захваченных в плен сотрудников. В Организации подчеркнули, что делают все возможное, чтобы освободиь их.

А вот посол США при ОБСЕ опроверг ложь России. В стране-агрессоре подчеркнули, что задержанные сотрудники были "шпионами".

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