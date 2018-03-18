ОБСЕ не наблюдает за выборами президента России в аннексированном Крыму

Наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не присутствовали в день проведения выборов президента России на избирательных участках в аннексированном Крыму.

Об этом заявил глава миссии Ян Петерсен, сообщает "Радио Свобода".

Отметим, что ранее Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество не признавать выборы президента России, проведенные в анексованому Крыму.

"Нет, мы не ведем наблюдения в Крыму, поскольку, как вы знаете, в ОБСЕ нет консенсуса по вопросу Крыма. Поэтому вести наблюдение там нельзя", – сказал Петерсен.

К слову, ранее в ОБСЕ также заявили, что организация не будет комментировать решение Украины 18 марта блокировать россиянам, которые находятся в стране, доступ к участкам для голосования на выборах президента РФ.