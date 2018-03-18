ОБСЕ не наблюдает за выборами президента России в аннексированном Крыму
Наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не присутствовали в день проведения выборов президента России на избирательных участках в аннексированном Крыму.
Об этом заявил глава миссии Ян Петерсен, сообщает "Радио Свобода".
Отметим, что ранее Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество не признавать выборы президента России, проведенные в анексованому Крыму.
"Нет, мы не ведем наблюдения в Крыму, поскольку, как вы знаете, в ОБСЕ нет консенсуса по вопросу Крыма. Поэтому вести наблюдение там нельзя", – сказал Петерсен.
К слову, ранее в ОБСЕ также заявили, что организация не будет комментировать решение Украины 18 марта блокировать россиянам, которые находятся в стране, доступ к участкам для голосования на выборах президента РФ.
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