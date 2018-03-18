ОБСЄ не спостерігає за виборами президента Росії в анексованому Криму
Спостерігачі Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ не присутні у день проведення виборів президента Росії на виборчих дільницях в анексованому Криму.
Про це заявив голова місії Ян Петерсен, повідомляє "Радіо Свобода".
Зазначимо, що раніше Президент України Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту не визнавати вибори президента Росії, проведені в анексованому Криму.
"Ні, ми не ведемо спостереження в Криму, оскільки, як ви знаєте, в ОБСЄ немає консенсусу щодо питання Криму. Тому вести спостереження там не можна", – сказав Петерсен.
До слова, раніше в ОБСЄ також заявили, що організація не коментуватиме рішення України 18 березня блокувати росіянам, які перебувають у країні, доступ до дільниць для голосування на виборах президента РФ.
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