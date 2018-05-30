ОБСЕ осудила инсценировку убийства Бабченко

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осудила решение украинских правоохранителей распространить ложную информацию об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Арлем Дезир в Twitter.

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"Счастлив, что Аркадий Бабченко жив. Я осуждаю решение распространить ложную информацию о жизни журналиста. Это обязанность государства – обеспечивать общество корректной информацией", – сказал Дезир.

Relieved that Arkadiy #Babchenko is alive! I deplore the decision to spread false information on the life of a journalist. It is the duty of the state to provide correct information to the public. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) May 30, 2018

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая оказалось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста. По словам генпрокурора Юрия Луценко, "исполнитель" покушения на Бабченко будет проходить как свидетель.