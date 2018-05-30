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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

ОБСЄ засудила інсценування вбивства Бабченка

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Журналіст Аркадій Бабченко
Журналіст Аркадій Бабченко / Фото з соцмереж

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) засудила рішення українських правоохоронців розповсюдити неправдиву інформацію про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві.

Про це зайвив представник ОБСЄ з питань свободи преси Арлем Дезір у Twitter.

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"Щасливий, що Аркадій Бабченко живий. Я засуджую рішення розповсюдити неправдиву інформацію про життя журналіста. Це обов’язок держави – забезпечувати суспільство коректною інформацією", – сказав Дезір.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.

30 травня з'сувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста. За словами генпрокурора Юрія Луценка, "виконавець" замаху на Бабченка буде проходити як свідок.

 

Теги: Новини України Новини політики "Вбивство" Аркадія Бабченка ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
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