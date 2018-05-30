ОБСЄ засудила інсценування вбивства Бабченка

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) засудила рішення українських правоохоронців розповсюдити неправдиву інформацію про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві.

Про це зайвив представник ОБСЄ з питань свободи преси Арлем Дезір у Twitter.

Читайте також: Інсценування вбивства Бабченка: подробиці операції від СБУ

"Щасливий, що Аркадій Бабченко живий. Я засуджую рішення розповсюдити неправдиву інформацію про життя журналіста. Це обов’язок держави – забезпечувати суспільство коректною інформацією", – сказав Дезір.

Relieved that Arkadiy #Babchenko is alive! I deplore the decision to spread false information on the life of a journalist. It is the duty of the state to provide correct information to the public. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) May 30, 2018

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.



30 травня з'сувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста. За словами генпрокурора Юрія Луценка, "виконавець" замаху на Бабченка буде проходити як свідок.