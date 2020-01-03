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      ОБСЕ зафиксировала, как боевики размещают "Грады" на оккупированной Донетчине

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      Боевики стянули "Грады" на оккупированной территории Донбасса / AP

      Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали размещение четырех реактивных систем залпового огня "Град" на оккупированной части Донецкой области.

      Тяжелое вооружение заметили вблизи населенного пункта Новоамвросиевское (56 километров на восток от Донецка). Об этом говорится в первом в 2020 году отчете СММ ОБСЕ.

      К теме: Ситуация на Донбассе: почему боевики обстреливают свои позиции

      Отметим, что в Минобороны Украины рассказали, что в своих подразделениях пророссийские боевики все чаще открывают огонь по своим позициям. Вероятная причина – конфликты между самими боевиками и чрезмерное употребление алкоголя.

      В то же время российское командование боевиков такие случаи фиксирует как "обстрелы со стороны Объединенных сил".

      В Минске на переговорах ТКГ 18 декабря 2019 года решили не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины".
      От июля оккупанты постоянно нарушали его и обстреливали украинские позиции, убивая и травмируя украинских военных.

      Оккупированные территории Донбасса / Карта 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Оккупированные территории Новости политики Война на Донбассе Новости Украины Операция Объединенных сил Разведение войск Оружие ОБСЕ Пророссийские боевики
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