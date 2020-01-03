ОБСЄ зафіксувала, як бойовики розміщують "Гради" на окупованій Донеччині

Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували розміщення чотирьох реактивних систем залпового вогню "Град" на окупованій частині Донецької області.

Важке озброєння помітили поблизу населеного пункту Новоамвросіївське (56 кілометрів на схід від Донецька). Про це мовиться у першому у 2020 році звіті СММ ОБСЄ.

До теми: Ситуація на Донбасі: чому бойовики обстрілюють власні позиції

Відзначимо, що в Міноборони України розповіли, що у своїх підрозділах проросійські бойовики все частіше відкривають вогонь по своїх позиціях. Ймовірна причина – конфлікти між самими бойовиками та надмірне вживання алкоголю.

Водночас російське командування бойовиків такі випадки фіксує як "обстріли з боку Об’єднаних сил".

У Мінську на переговорах ТКГ 18 грудня 2019 року вирішили не погоджувати новий режим припинення вогню, а підтримувати оголошений у липні "режим тиші". Від липня окупанти постійно порушували його та обстрілювали українські позиції, вбиваючи та травмуючи українських військових.



Окуповані території Донбасу / Карта 24 каналу