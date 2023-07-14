Помог ответить на этот вопрос нашим коллегам адвокат фирмы "Миллер" Андрей Новак. Он рассказал, могут ли избежать дальнейшей мобилизации те, у кого есть судимость.

Читайте также В Украине проверяют на злоупотребление ТЦК: куда обращаться, если были проблемы

Судимость освобождает от мобилизации?

Речь идет о судимости, связанной с уклонением от мобилизации. Да, за это уклониста может ожидать как административная, так и уголовная ответственность. Поэтому адвокат подчеркнул, что судимость за избегание мобилизации не освобождает от нее.

Эксперт объяснил, что уклонение от мобилизации не считается тяжким преступлением.

Привлечение к мобилизации по такой статье не означает, что мужчина уже не может быть мобилизован. В теории, если ему снова вручат повестку, его могут мобилизовать,

– отметил он.

С учетом того, что уклонение от мобилизации – не тяжкое преступление, то этих нарушителей с военного учета не снимают. Если же речь идет о тяжком или особо тяжком преступлении, то нарушителей снимают и не мобилизуют. В то же время, у них отсутствует возможность пересекать государственную границу.

Обратим внимание, что в последнее время возникло немало скандалов во время попыток вручить повестки военнообязанным. Узнайте, что делать в случае, когда силой затащили в военкомат.

Насильно затащили в ТЦК СП: что делать

Адвокат Ростислав Кравец объяснил, чего не стоит делать, если в военкомат все-таки затащили и "закрыли" там. По его словам, прежде всего не следует спорить и драться с вооруженными военными. Такие действия могут плохо закончиться.

Если вы останетесь живы и невредимы, вас могут привлечь к уголовной ответственности за нападение, превышение пределов самообороны,

– сказал он.

По словам эксперта, военнообязанный, силой привезенный в ТЦК, имеет определенные закрепленные права. В этом материале можно с ними ознакомиться.