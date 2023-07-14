Допоміг відповісти на це питання нашим колегам адвокат фірми "Міллер" Андрій Новак. Він розповів, чи можуть уникнути подальшої мобілізації ті, у кого є судимість.

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Судимість звільняє від мобілізації?

Мовиться про судимість, пов'язану з ухиленням від мобілізації. Так, за це ухилянта може очікувати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Тож адвокат підкреслив, що судимість за уникнення від мобілізації не звільняє від неї.

Експерт пояснив, що ухилення від мобілізації не вважається тяжким злочином.

Притягнення до мобілізації за такою статтею не означає, що чоловік уже не може бути мобілізований. В теорії, якщо йому знову вручать повістку, його можуть мобілізувати,

– зазначив він.

З урахуванням того, що ухилення від мобілізації – нетяжкий злочин, то цих порушників з військового обліку не знімають. Якщо ж мовиться про тяжкий або особливо тяжкий злочин, то порушників знімають та не мобілізують. Водночас у них відсутня можливість перетинати державний кордон.

Звернімо увагу на те, що останнім часом виникло чимало скандалів під час спроб вручити повістки військовозобов'язаним. Дізнайтеся, що робити у випадку, коли силоміць затягнули до військкомату.

Силоміць затягнули до ТЦК СП: що робити

Адвокат Ростислав Кравець пояснив, чого не варто робити, якщо до військкомату таки затягнули та "закрили" там. За його словами, передовсім не слід сперечатися та битися з озброєними військовими. Такі дії погано можуть закінчитися.

Якщо ви залишитесь живими й неушкодженими, вас можуть притягти до кримінальної відповідальності за напад, перевищення меж самооборони,

– сказав він.

За словами експерта, військовозобов'язаний, якого силою привезли до ТЦК, має певні закріплені права. У цьому матеріалі можна з ними ознайомитися.